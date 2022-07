Course d’école du Conseil fédéral – Les sept Sages au Tessin à la rencontre d’architectes Lors de leur deuxième journée d’excursion annuelle, les conseillers fédéraux se sont rendus vendredi à l’Académie d’architecture de Mendrisio.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis (au premier plan) à Mendrisio, avec derrière Simonetta Sommaruga, le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr et sur sa gauche Alain Berset. KEYSTONE/TI-PRESS

Le Conseil fédéral a visité vendredi l’Académie d’architecture de Mendrisio (TI) et rencontré la population locale au deuxième jour de sa traditionnelle course d’école. L’architecte Mario Botta en a profité pour retracer l’histoire de l’institut.

Ils ont aussi visité la bibliothèque consacrée à l’architecture et à l’histoire de l’art, la plus grande bibliothèque universitaire de ce type en Suisse. Pour finir, les membres du gouvernement ont retrouvé la population, les autorités cantonales tessinoises et celles de la ville de Mendrisio dans les jardins de l’académie.

Le programme de l’excursion 2022 du Conseil fédéral avait été conçu par le président de la Confédération Ignazio Cassis, avec pour but de «mettre en avant la diversité de la Suisse». Le Conseil fédéral a ainsi traversé la Suisse du nord au sud et est allé à la rencontre de la population. Jeudi, il s’était rendu aux Chutes du Rhin.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.