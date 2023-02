Roman policier – Les sept pendus de Versoix Robert Jordan signe la huitième enquête du commissaire genevois Passard. Benjamin Chaix

La couverture de ce polar aussi local que truculent. DR

Robert Jordan est un retraité genevois établi à l’orée des forêts du mont Jorat. Il y écrit des romans policiers. Des livres courts, où l’enquête ne traîne pas et où les détails ne sont admis que s’ils sont indispensables. Foin de longues descriptions, d’autant plus que pour un lecteur genevois, les lieux sont connus. Dans «Le 7e pendu», qui vient de paraître chez Amalthée à Nantes, l’affaire commence au bord de la Versoix dans la région de Sauverny.

On avait laissé le commissaire Passard au terme d’une précédente enquête signée Jordan. C’était en décembre 2021 avec «La veuve du quai». Le quai Gustave-Ador, est-il besoin de préciser? Au début de la même année avait paru «L’élection assassinée», que certains reliront peut-être en ce printemps d’élection du Conseil d’État. Ces ouvrages ont pour cadre Genève, une ville et un canton où l’auteur a passé son enfance et sa vie professionnelle jusqu’à sa retraite littéraire.

Société secrète

L’un de ses dadas est la franc-maçonnerie, dont il parle toujours avec bienveillance. Les sociétés secrètes moins fréquentables l’intriguent, comme en témoigne «Le 7e pendu». Cette nouvelle enquête résonne particulièrement à l’heure où la RTS propose un nouveau documentaire sur l’Ordre du Temple solaire. Nous voici en présence d’une assemblée très inquiétante ayant ses habitudes dans les murs de la terrasse Agrippa-d’Aubigné, derrière la cathédrale…

Le commissaire Passard et les personnages qui l’entourent habituellement – parmi lesquels sa femme toujours aux petits soins pour lui – vont dépendre les morts et leur faire dire leurs secrets. Il y a une bonhomie bien sympathique dans les récits de Robert Jordan, on y mange bien, on y boit sans excès, et l’attente de connaître le pot aux roses est distraite par de charmants petits instantanés de vie genevoise.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.