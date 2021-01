Votations fédérales du 7 mars – Les sept choses à savoir sur l’identité électronique Les Suisses voteront bientôt sur l’instauration d’une identité électronique certifiée par l’État, mais fournie par d’autres acteurs. La campagne est lancée. Lise Bailat , Berne

Campagne lancée La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter (PLR) s’engage en faveur de l’identité électronique, qu’elle assure simple, sûre et pratique. KEYSTONE/Peter Klaunzer

L’identité électronique (e-id) joue son avenir dans les urnes le 7 mars. La conseillère fédérale chargée de la Justice, Karin Keller-Sutter, a lancé la campagne jeudi à Berne, parlant d’une solution sûre, simple et pratique.

En face, la campagne est menée par deux collectifs citoyens. Ils critiquent la manière dont cette identité électronique fonctionnera et la répartition des rôles entre le privé et le public. Le référendum a été soutenu par le PS, les Verts et le Parti pirate. Le Canton de Vaud dit également non. Celui de Genève n’a pas pris de position officielle. Le point en 7 questions.