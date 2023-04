Les panneaux d’interdiction d’accès ont été installés aux deux extrémités du sentier des Falaises. DR

Deux coureurs à pied de midi. Mine contrariée et vaguement perdue. Ils doivent préparer le prochain marathon de Genève. Chaque minute d’entraînement compte. Or, les voici pris à leur corps suant dans un labyrinthe de palissades de chantier dont ils ne peuvent plus sortir. Un palais des glaces au bord du Rhône. L’effet est le même que cette attraction des fêtes foraines.