Suisse – Les sénateurs planchent de nouveau sur la loi Covid-19 La loi Covid-19 fait son retour sous la Coupole. Entre l’augmentation de l’enveloppe pour les cas de rigueur, la prolongation des indemnités pour chômage partiel et l’ouverture des commerces le dimanche, les sénateurs auront fort à faire jeudi matin.

Le Conseil des États se penchera jeudi sur la révision de la loi Covid-19 (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Conseil fédéral entend doubler les aides aux cas de rigueur. L’enveloppe devrait ainsi passer de 5 à 10 milliards de francs. Six milliards sont destinés aux petites et moyennes entreprises, ayant un chiffre d’affaires jusqu’à 5 millions. La Confédération devrait prendre en charge 70% du montant, et les cantons se charger du reste.

Pour la commission de l’économie du Conseil des États, ce n’est pas suffisant. La participation fédérale devrait être augmentée à 80%. Cela implique des coûts supplémentaires de 600 millions de francs pour la Confédération. Un montant correspondant a donc été ajouté aux crédits d’engagement prévus, que la Chambre des cantons évaluera dans la foulée.

La décision n’a toutefois été prise que de justesse. Une forte minorité, rassemblant des sénateurs de gauche comme du centre, s’y oppose. Tout comme la Commission des finances, qui détient les cordons de la bourse. Lundi, elle a d’ailleurs refusé une participation accrue de la Confédération. Les sénateurs trancheront.

Prolongation des indemnités

Les indemnités journalières en cas de chômage partiel devraient aussi animer les débats. Le gouvernement veut augmenter le nombre maximal à 66 jours. La commission a suivi. Une proposition de gauche souhaite toutefois porter ce nombre à 107.

D’autres points risquent d’être controversés, comme l’ouverture des commerces jusqu’à douze dimanches en 2021 et 2022. La commission a ajouté cette disposition dans le projet, au grand dam de la gauche et des syndicats. Les conditions d’octroi des aides aux clubs sportifs devraient également être discutées. Une minorité de droite demande des assouplissements.

Plusieurs propositions individuelles ont encore été déposées. Elles abordent entre autres thématiques la vaccination ou les mesures de lutte du Conseil fédéral contre l’épidémie de coronavirus.

ATS