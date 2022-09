Encre bleue – Les seins ont aussi leur festival En même temps que le Fesses-tival démarre un nouvel arrivé, soit le Festival des seins. Les deux manifestations poursuivent des buts différents. Julie

AFP

Un Festival des seins commence ce jeudi soir et durera encore deux jours au Centre culturel des Grottes. Qu’est-ce que cette nouvelle manifestation et a-t-elle un lien avec la 5e édition du Fesses-tival, qui démarre aussi ce jeudi? S’agit-il là aussi de célébrer les plaisirs charnels et de militer pour la diversité des genres et des orientations sexuelles, une thématique très à la mode depuis quelques années?

nenni. Même si le Festival des seins comprend bien une petite notion féministe en entendant rendre hommage aux seins des femmes «soumis à des injonctions» de l’adolescence au grand âge, il entend surtout donner ses lettres de noblesse à leur fonction biologique.

Aussi, le premier événement du Festival des seins sera une «Grande tétée» menée par une animatrice de La Leche League, où les mères allaitantes pourront venir donner le sein et se voir offrir boissons et cupcakes. Sur le site internet de l’événement, on lit: «De nombreux groupes féministes s’activent depuis plusieurs années pour faire circuler des informations sur le clitoris et la vulve […]. Toutefois, j’observe que le sujet des seins est encore peu abordé dans les sphères féministes, d’autant plus lorsqu’il s’agit de traiter le sujet, ô combien sensible, de l’allaitement.» Voilà ce qui créera des remous parmi celles qui considèrent, comme Simone de Beauvoir, que donner le sein est une «servitude épuisante»… Les autres soirs, conteuses, artistes, tricoteuses de seins au crochet (oui, oui) et conférencières s’y retrouveront, le tout ficelé par une danseuse et chorégraphe.

En tout cas, ce souci pour la nature biologique des seins éloigne définitivement toute parenté avec le Fesses-tival, qui, lui, n’entend aucunement célébrer la fonction excrétrice de l’arrière-train.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.