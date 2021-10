Football – Les secteurs visiteurs bientôt fermés en Suisse? Suite aux incidents de ces dernières semaines, le Comité de la Swiss Football League (SFL) a discuté des mesures possibles pour lutter contre la violence. La fermeture des secteurs visiteurs est envisagée. Sport-Center

Les supporters de GC lors du match face à Zurich. keystone-sda.ch

Les incidents qui ont notamment impliqué des fans adverses ces dernières journées de championnat en Super League ont incité le Comité de la Swiss Football League (SFL) à se pencher sur d’éventuelles mesures ciblées et applicables.

Des scènes de violence avaient notamment entaché le derby zurichois, mais des bagarres avaient aussi eu lieu à Lucerne et aux abords du stade de la Tuilière à Lausanne au terme du match entre le Lausanne-Sport et Grasshopper. Dans son communiqué, la SFL souligne que l’accent est mis sur la protection de la grande majorité des supporters pacifiques et des enfants présents dans les stades, qui sont privés du plaisir d’assister à un match de football par ces événements négatifs.

Un «signal clair» attendu

Les clubs et la SFL expliquent ne plus pouvoir et ne plus vouloir tolérer un tel état de fait, qui cause un immense préjudice au football suisse dans son ensemble. Elles examinent la faisabilité réglementaire de la fermeture des secteurs visiteurs.

«C’est avec déception que nous devons constater que certains groupes de supporters - notamment lors des matches à l’extérieur - ne respectent pas les accords passés et les lois en vigueur, déclare Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League dans un communiqué. La SFL et les clubs attendent un signal clair de la part des groupes de supporters que de telles actions ne sont pas soutenues et acceptables.»

La SFL va ainsi entamer des discussions avec les responsables de sécurité dans les clubs lors des réunions en novembre pour discuter du problème et tenter de trouver des solutions .

