Suisse – Les secteurs qui embauchent le plus, malgré la crise Le personnel soignant, les travailleurs sociaux, les facteurs et livreurs figurent au top des postes les plus recherchés sur le marché de l’emploi en ce début d’année en Suisse.

La Suisse compte 174 124 postes vacants en ce début d’année Freepik

Signe des temps, en ce début d’année plus de postes sont ouverts pour du personnel soignant et dans le domaine social en Suisse. On embauche également plus de facteurs et livreurs et de personnel pour le commerce de détail, mais aussi des artisans, entre autres.



La Suisse compte 174 124 postes vacants en ce début d’année. Ce sont les derniers chiffres de la société X 28, spécialisée dans les données, qui possède le meilleur moteur de recherche d'emploi de Suisse en ligne. Si le nombre de postes vacants est ainsi inférieur de 13% à celui d’il y a douze mois, il reste identique à celui de l’été 2018 et nettement supérieur à celui des années 2012 à 2017, rapporte la SonntagsZeitung. La Suisse s’en sort donc légèrement mieux que prévu.

Un léger mieux

Parmi ceux qui embauchent plus que l’an dernier, on trouve logiquement en tête le domaine médical, avec plus de 6700 postes ouverts. Il est suivi de personnel pour la vente au détail, dont Coop en première place, suivie de Migros, puis d’autres enseignes comme Lidl, Dosenbach-Ochsner, Manor et Denner.



La Suisse manque aussi davantage d’artisans - des métiers moins en danger que les emplois de bureaux et de l’économie, victimes de la digitalisation. La Poste et les services de logistique sont 3èmes du classement, débordés par la hausse des ventes par correspondance, suivis des services et autorités publiques qui embauchent plus notamment dans le domaine social. Parmi eux, on compte de grands employeurs tels la Ville de Zurich et les cantons de Berne et de Vaud. Logiquement encore, l’industrie pharmaceutique aussi propose plus de postes que début 2020.



Enfin, on note que les métiers verts sont aussi recherchés pour faire face à une autre urgence - celle du

changement climatique.

ewe