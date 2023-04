Les Grenat au Wankdorf samedi – Les secrets d’YB, le modèle qui inspire Servette Matteo Vanetta a passé plusieurs saisons à Young Boys. Il décortique le savoir-faire bernois, à la veille du choc au sommet ce samedi (20 h 30). Daniel Visentini

Après cinq au club, Matteo Vanetta a dirigé l’équipe en fin de saison dernière. Il connaît YB de l’intérieur et il parle des raisons du succès. KEYSTONE/Anthony Anex

À l’origine, il y a toujours une vision. Bonne ou mauvaise, on ne le sait qu’après. Pour Young Boys, la tentation est de tout ramener à Christoph Spycher. L’ex-international suisse est nommé directeur sportif en 2016, YB est champion en 2018, 2019, 2020, 2021 et le sera à nouveau à la fin de cette saison. Spycher arrive, avec ses idées, YB gagne: le raccourci est facile. Il y a une part de vérité, mais ses contours sont plus complexes. À la veille de Young Boys-Servette, ce samedi soir, évoquer l’étourdissant succès bernois, c’est entrer dans le détail, c’est tenter de comprendre. C’est faire comme ce Servette FC en pleine mutation, qui veut s’inspirer du meilleur club de Suisse, sportivement et structurellement.