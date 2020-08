Festival – Les «Secret Screenings» de Locarno, à la pointe de la découverte Mêlant vieux films et productions récentes, la section physique du festival a révélé un film superbe, «Walden». Pascal Gavillet

«Walden» de Bojena Horackova, la grande révélation de la section Secret Screenings. DR

La section n’existait pas lorsque le festival se déroulait normalement. Mais on peut supposer que les Secret Screenings (littéralement: projections secrètes), qui prennent place chaque soir sur l’écran du GranRex, correspondent à peu près à une programmation de type Piazza Grande. À une différence près, et elle est de taille: les titres des films projetés ne sont jamais annoncés.

En clair, les spectateurs doivent y aller à l’aveugle et attendre que la directrice du Festival de Locarno, Lili Hinstin, dévoile le film du soir quelques instants avant que celui-ci ne démarre. L’idée est aussi sympathique que risquée. En tout cas, les échos qui nous parvenaient du Tessin étaient tous positifs. Chaque soir, la jauge était remplie et le film apprécié. La programmation proprement dite était un panachage. Mélange de vieux films et de nouveautés, mais sans opportunisme.

Car parmi les films les plus anciens, les classiques incontournables n’étaient pas au menu. Sauf peut-être le «Rome ville ouverte» de Rossellini (1945), chef-d’œuvre du néoréalisme et témoignage direct sur l’occupation dans l’Italie à la fin de la guerre. Hormis ce titre, le choix dans la section d’un film méconnu de Roy Ward Baker, cinéaste anglais inégal, «Dr. Jekyll and Sister Hyde», n’avait rien de facile. Démarcation assumée du roman de Stevenson, le film ne passe jamais nulle part et une poignée de chanceux ont ainsi pu le visionner sur grand écran.

«Au nom du peuple italien»

Autre film rare programmé en secret, cet «Au nom du peuple italien» que Dino Risi mit en boîte en 1971. Sous couvert d’enquête, le film s’attaque à la classe dominante italienne avec une férocité et les armes de l’humour. Souvent ravageur. Une autre soirée a rendu hommage à Paul Grimault, un maître de l’animation en France, pendant que l’exhumation du rare «Quartier Mozart» de 1992, récit initiatique réalisé par le Camerounais Jean-Pierre Bekolo, a redonné vie à une œuvre primée ici même à l’époque.

La grande surprise est pourtant venue du film le plus récent du programme: «Walden» de Bojena Horackova, qui fait partie de la sélection itinérante «ACID Cannes 2020: Hors les murs». C’est l’histoire douloureuse et fragile d’un souvenir vivace, celui d’un premier amour. Cette coproduction entre la France et la Lituanie montre ainsi en parallèle un personnage de femme, Jana, à trente ans d’écart. D’abord lors de sa première rencontre avec son amour de jeunesse, puis, trois décennies plus tard, exilée à Paris et rongée par le souvenir au point de vouloir revenir sur ses traces d’adolescente et retrouver ce lac de Lituanie qui abrita ses premiers émois.

La narration est menée sur un fil, avec tact et discrétion, pendant qu’une douce émotion nous emporte dans la mémoire de Jana. Bojena Horackova est une réalisatrice et actrice tchèque qui a accompli l’essentiel de sa carrière en France. Reste à espérer que «Walden» ait droit à une sortie en salles, car c’est le genre de films dont nous avons besoin. Même sans Piazza, Locarno reste à la pointe de la découverte. Vivement 2021!