Abo Camp fédéral en Valais – Les scouts disposent du plus grand frigo de Suisse Avec 30’000 participants, le rassemblement 2022, qui s’ouvre samedi, est celui de la démesure. Reportage lors des ultimes préparatifs.

Le groupe d’Yverdon-les-Bains La Roselière a fait le déplacement dans la vallée de Conches jeudi déjà. Il ne restait plus qu’à monter les tentes et la cuisine avant d’accueillir une cinquantaine de jeunes de leur campement. Joel Espi

«C’est énorme!» Voilà l’expression, très à propos, qui revient souvent dans la bouche des premiers arrivants dans la vallée de Conches (VS). Foulard mauve et vert autour du cou, short et chaussures de montagne, la pétillante Yverdonnoise Audelune Severac, alias «Okapi», fait partie des Romands qui ont débarqué jeudi au Camp fédéral du Mouvement scout de Suisse 2022 (CaFé).