Bande dessinée – Les schtroumpfs envahissent le Jura Le festival Delémont’BD dévoile l’affiche de sa 9e édition. Imaginée par Tebo, elle fourmille des lutins bleus créés par Peyo il y a soixante-cinq ans. Philippe Muri

Tebo est le premier auteur à avoir été autorisé à imaginer un ouvrage original avec les Schtroumpfs. Son affiche est le reflet de cet album à paraître le 6 mai. DR

Créée par Tebo, l’affiche de la 9e édition du festival Delémont’BD fourmille de Schtroumpfs. Invité d’honneur du grand rendez-vous jurassien de la bande dessinée et premier auteur à être autorisé à imaginer un ouvrage original avec les Schtroumpfs, le dessinateur français a plongé Captain Biceps et Raowl, ses deux héros fétiches, dans une joyeuse effervescence de petits lutins bleus. Sur la même image figure un clin d’œil à Titeuf, hommage glissé à Zep, complice de longue date de Tebo.

Actuellement en cours de prépublication dans le journal Spirou, l’album «Qui est ce Schtroumpf?» sera disponible en librairie dès le 6 mai prochain. Il fera l’objet d’une exposition originale à Delémont’BD, au côté d’un autre accrochage que le festival jurassien souhaite aussi dédier aux petits lutins bleus griffés par Peyo.

Près de 25 expositions

D’accès libre et permanent, la manifestation présentera près de 25 expositions de bande dessinée et de dessin de presse réparties dans toute la vieille ville de Delémont, du 9 juin au 13 août. Du 16 au 18 juin, Delémont’BD accueillera plus de 50 autrices et auteurs internationaux et suisses et plus de 60 performances rencontres, projections et ateliers. Par ailleurs, les sélections des ouvrages concourant pour les prix du Meilleur album de bande dessinée suisse et de la Meilleure première œuvre de bande dessinée suisse seront annoncées le 25 avril.

