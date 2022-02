Sorties culturelles – Les scènes s’agitent et la musique sonne, jusque chez Béjart Les choix de la rédaction, puisés dans un menu vaudois plus riche que jamais. Boris Senff Natacha Rossel Matthieu Chenal

Scène – Carmen à Lausanne

Une évocation de Carmen incandescente aux Terreaux. DR

Camilla Colella et Octavio de la Roza célèbrent la Saint-Valentin en convoquant la figure de Carmen dans un duo charnel et passionnel, à l’affiche du Centre culturel des Terreaux, à Lausanne, dimanche et lundi. Chorégraphié par Mauro Bigonzetti (ancien directeur du ballet de la Scala de Milan), ce ballet incandescent se pare de variations contemporaines. NRO

Scène – Voisins de palier à Vevey