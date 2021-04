Ville de Genève – Les sans-papiers pourront bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire Le Conseil municipal a validé une proposition socialiste. Son financement étant prévu dans le budget, elle devrait être valable dès la rentrée. Théo Allegrezza

Image d’illustration prise dans une école primaire genevoise. Magali Girardin

«Un pas important pour l’égalité de traitement.» C’est ainsi que Christina Kitsos s’est félicitée de l’adoption par le Conseil municipal, mardi soir, d’une proposition socialiste donnant la possibilité pour les enfants sans statut légal de pouvoir bénéficier, eux aussi, de l’allocation de rentrée scolaire. La mesure devrait s’appliquer dès la rentrée d’août, la magistrate socialiste ayant déjà fait approuver son financement lors du vote du budget.

Depuis 2013, les enfants domiciliés en Ville de Genève ont le droit à une aide financière ponctuelle. Elle se monte à 130 francs par enfant pour ceux à l’école primaire et à 180 francs pour ceux qui fréquentent le cycle d’orientation. Quelque 3000 familles en ont bénéficié en 2020. Parmi les conditions d’octroi: l’écolier et ses parents doivent recevoir le subside de l’assurance maladie (ce qui atteste de leur situation de précarité) et ils doivent être «au bénéfice d’un titre de séjour valable». C’est cette deuxième condition qui a été biffée.