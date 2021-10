L’éditorial - Les sans-abri retrouvent la lumière

Tout un symbole et il est positivement concret. Dans moins de quatre jours, on inaugure Le Passage, ce bâtiment de l’Armée du salut construit au milieu de nulle part, en bordure de voies CFF, dans le quartier de Sécheron. Une prouesse architecturale sur trois étages destinée aux personnes qui n’ont plus de toit pour dormir.

Or, la date choisie du 1er novembre correspond habituellement à la réouverture des abris de Protection civile. Du bas seuil en matière d’hébergement d’urgence. Le sans-abrisme prenait ses quartiers sous terre jusqu’à la fin de l’hiver. C’est fini, les plus démunis n’y retourneront pas.

Pour eux d’abord, le changement n’a rien de banal. Ils dormaient dans des dortoirs souterrains; ils resteront en surface et disposeront de chambres à taille humaine.

Pour leurs accueillants professionnels aussi, le changement est considérable. Un vrai lieu de travail social pour une prise en charge dans la dignité. Pour les pouvoirs publics enfin, Le Passage est l’exemple accompli d’une structure pérenne dont ils défendent, à raison, la réalisation depuis longtemps.

Pour autant, cette adresse qui rassemble et déclenche l’enthousiasme ne peut à elle seule remplacer toutes les autres. Entre les abris d’hier et cet immeuble flambant neuf, il y a la rue et elle est plus peuplée que jamais.

Du centre à la périphérie, des campements de fortune, des hommes et des femmes que la crise a jetés dehors, des familles sur listes d’attente, devant le seuil de structures saturées. Pour cette pauvreté-là, qui n’a plus la force de se cacher, une halte de nuit manque cruellement dans le dispositif actuel. Les aubes glaciales appellent cette mise à l’abri inconditionnelle, autant que les beaux discours suscités par l’inauguration du Passage.

