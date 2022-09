Guerre en Ukraine – Les sanctions contre la Russie servent-elles à quelque chose? La question fait débat au moment où les Européens subissent de plein fouet l’envolée des prix de l’énergie. Elle menace de briser l’unité occidentale face à Moscou. Andrés Allemand Smaller

«Gloire aux héros de la Russie», proclame une affiche à Moscou. Pas sûr que cela suffise à consoler une population qui va commencer à souffrir des sanctions. AFP

Quel paradoxe! Les sanctions contre la Russie, qui devaient assécher les finances de Moscou et mettre un terme à l’invasion de l’Ukraine, ont fini par rapporter davantage de revenus au Kremlin. De quoi s’interroger sur les sacrifices demandés aux citoyens européens. Faut-il changer de stratégie? Dans les rangs de l’extrême droite et les mouvements populistes, on ne se prive pas de critiquer cette situation absurde. Mais la question fait débat bien au-delà.