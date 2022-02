Guerre en Ukraine – Les sanctions américaines frappent deux banques russes en Suisse Washington impose des restrictions drastiques aux établissements Sberbank et VTB. Leurs filiales à Zurich, à Zoug et à Genève sont concernées. Sylvain Besson

Des clients font la queue devant une filiale de Sberbank à Prague, forcée de fermer en raison de sanctions américaines. L’établissement bancaire russe possède une filiale à Zurich. AFP