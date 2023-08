C’est dans l’air du temps: s’enrichir sans trimer, maigrir sans se priver, voyager sans se confronter, apprendre sans échouer. Partout l’illusion de la facilité est brandie en argument marketing. Comme si dénicher des raccourcis vers le succès avait en soi valeur d’accomplissement. Or, dans la très grande majorité des cas, ce qui en vaut la peine coûte en temps et en énergie. Mais pourquoi diable s’en soucier quand on peut avoir le beurre et l’argent du labeur?

Si l’époque est désinvolte, il existe néanmoins encore un lieu où la multiplication des efforts est étalée sans complexe. C’est d’ailleurs écrit en grand sur les murs dès l’entrée: «no pain, no gain». Les salles de fitness ouvrent les unes après les autres dans les centres urbains et ne désemplissent pas, de jour comme de nuit.

«La répétition des efforts et des techniques est la garantie d’y arriver, pour tout le monde, sans distinction de genre, de classe ou d’âge.»

Ce qui peut sembler rébarbatif sinon affligeant ailleurs est ici célébré en certitude: la répétition des efforts et des techniques est la garantie d’y arriver, pour tout le monde, sans distinction de genre, de classe ou d’âge. Quoi de plus rassurant que de soulever de la fonte? Le travail paye. Suez, c’est bien joué. Répétez, c’est gagné.

À l’heure où on apprend un instrument de musique sans passer par les affres du solfège, où l’on s’entiche d’une nouvelle langue en s’asseyant sur les règles de grammaire, il faut certainement trouver là une des recettes du succès grandissant des salles de fitness. Qu’y a-t-il de plus réconfortant qu’une méthode de travail qui garantit un résultat à ceux qui redoublent d’effort? Ici, il ne s’agit pas d’être particulièrement doué, juste d’être assidu.

«Qu’y a-t-il de plus réconfortant qu’une méthode de travail qui garantit un résultat à ceux qui redoublent d’effort? Ici, il ne s’agit pas d’être particulièrement doué, juste d’être assidu.»

Sans doute que les nouvelles pédagogies, dans leur infinie bienveillance, ont oublié au passage que bannir les notions d’effort, de frustration, de persévérance, n’était pas un service à rendre à ceux qui se collent à l’apprentissage de la vie. Les voilà désœuvrés, peut-être, déboussolés, sûrement, et réfugiés, à défaut d’autres aspirations, dans les salles de sport. Là où tout progrès passe par l’effort, où l’amélioration est à la portée de tous et où l’exigence est un principe qui n’a rien de réactionnaire. N’est-ce pas cela qu’on attend de toutes les écoles?

Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Plus d'infos @FloMul

