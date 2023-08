Problème pour la classe moyenne – Les salaires augmentent, les impôts encore plus La hausse de salaire réelle conduit à des tranches de barème plus élevées. Avec la progression «à chaud», les impôts augmentent disproportionnellement. Armin Müller Eva Novak

L’effet de la progressivité ne se manifeste pas sur les revenus extrêmement élevés, mais sur les revenus moyennement élevés. Getty Images/Westend61

Qui dit hausse de salaire dit hausse d’impôts. Les impôts sur le revenu sont progressifs — plus le revenu est élevé, plus le taux d’imposition est élevé. Comme chacun sait, l’inflation entraîne une progression à froid: bien que le pouvoir d’achat du revenu n’augmente pas, la charge fiscale augmente, car on passe à un barème d’imposition plus élevé. Pour éviter cela, la progression à froid est automatiquement compensée chaque année.