Bataille du Donbass – «Les Russes avancent mais leur progression a un coût énorme» Les troupes ukrainiennes sont en difficulté dans l’est du pays, où les forces russes gagnent du terrain. L’analyse de Léo Péria-Peigné, de l’IFRI. Andrés Allemand Smaller

Deux soldats ukrainiens sur le front du Donbass, sous le feu de l’artillerie russe. Les combats dans l’est de l’Ukraine ont atteint une «intensité maximale» selon le ministère ukrainien de la défense. 25 mai 2022. DIEGO HERRERA CARCEDO/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

«La situation dans le Donbass est extrêmement difficile.» Même le président ukrainien Volodymyr l’admet. Si les forces russes, le mois dernier, ont dû renoncer à prendre la capitale Kiev et la deuxième ville Kharkiv dans le nord du pays, elles progressent à présent dans l’est et sont en passe de conquérir les dernières poches de résistance ukrainienne dans les oblasts de Louhansk et de Donetsk. D’abord les villes jumelles de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, séparées par une rivière, puis la région de Kramatorsk.