Des vendangeuses qui portent le maillot de l’Entente Wildcats-Athénas. Nathanaël Deluz, Wildcats-Athénas, Genève.

Comment financer ses déplacements en compétition quand on est une équipe de filles pratiquant un sport qui n’est pas roi dans le canton? Pas simple. «L’idée est venue autour d’un verre», s’amuse Manon Noisiez, troisième ligne aile de l’équipe de rugby féminin Wildcats-Athénas.

Et si les orange et bleue de l’Entente CERN Meyrin-Saint-Genis et du RC Avuzy proposaient à leurs supporters, et plus largement aux Genevois et aux habitants de Saint-Genis-Pouilly dans l’Ain, un calendrier 2023 de l’équipe dans un décor viticole? Ni une ni deux, les voilà qui organisent le XV des vignes, d’une originale tournée d’automne.

1 / 4 Lors de la dégustation des pinots, merlots, chasselas et sauvignons, les XV de la vigne n’a pas fait semblant. Avec modération. Nathanël Deluz, Wildcats-Athénas, Genève.

Les coéquipières de Mélanie Bey, capitaine et numéro 8, n’ont pas fait les choses à moitié. Depuis le mois de septembre, elles ont arpenté les vignes de onze domaines viticoles depuis Satigny, Dardagny ou Avully en passant par Avuzy, Laconnex et Jussy avec un petit détour en France voisine à Challex dans l’Ain.

«Nous avons été extrêmement bien accueillies par les vignerons. Ce projet a été un vrai plaisir», se félicite Pauline Perera, trois-quarts centre. «Nous cherchions un thème sympathique qui change des calendriers classiques proposés par des sportifs», ajoute la capitaine.

Une partie du XV de la vigne s’est prêtée à sept séances photos, dans l’objectif du photographe Nathanaël Deluz. Pilier et trois-quarts, deuxième ligne ou demi d’ouverture, les voilà qui vendangent, conduisent une machine agricole, portent des hottes, écrasent le raisin, surveillent la vinification dans les cuves et la mise en tonneau jusqu’à la dégustation où les filles «n’ont pas fait semblant», souligne le communiqué.

Autant de scènes jouées pour des images qui s’égraineront sur tous les mois de l’année. Les fonds récoltés serviront donc à financer les déplacements en championnat LNA-F où les Wildcats-Athénas affronteront d’autres équipes de Suisse, comme Bâle ou Lucerne, qui évoluent dans la même division. Prochain match au printemps à Meyrin, le samedi 18 mars.

Le calendrier des Wildcats-Athénas est en vente au prix de 10 francs ou 10 euros, auprès des joueuses, mais aussi par e-mail ou sur la page Facebook de l’équipe.

