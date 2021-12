Covid en France voisine – Les rues de Haute-Savoie seront vides pour la Saint-Sylvestre La consommation d’alcool ainsi que les rassemblements festifs sont bannis de la voie publique pour Noël et Nouvel-An. ARA

Image d’illustration. KEYSTONE

Le préfet de la Haute-Savoie appelle «à la plus grande vigilance et à la responsabilité pendant ces fêtes de Noël» dans un communiqué. Il faut dire qu’en deux semaines, le taux d’incidence sur sept jours a bondi de 33%, passant à plus de 863,5 pour 100’000 habitants ce mercredi contre 648 le 7 décembre. Ces chiffres classent le département 9e de France métropolitaine. Pour endiguer l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures ont été adoptées.

Il sera d’abord interdit de boire de l’alcool les soirs des 24 et 31 décembre sur la voie publique, les espaces publics de plein air et dans les marchés, y compris ceux de Noël entre 18 h et 6 h sur l’ensemble du département. Ensuite, les événements festifs et les feux d’artifice sont eux interdits les 24, 25 et 31 décembre 2021 ainsi que le 1er janvier 2022.

Par ailleurs, l’obligation de porter un masque en extérieur, dès 11 ans, perdure. Il faut le porter sur les marchés, quand la distanciation physique et les gestes barrières sont impossibles à respecter à cause d’une fréquentation trop importante et dans les queues (devants des stades, des théâtres, des cinémas).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.