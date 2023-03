Genève, mardi 21 mars 2023. A cet endroit des Rues-Basses, l’écart entre deux trams est d’un mètre à peine. LAURENT GUIRAUD

Une seule fois et on ne l’y reprendra plus. Notre pédaleuse de rue a testé le trou de souris entre deux trams qui se croisent dans les Rues-Basses. Tout faux, Julie. Elle n’avait rien à faire là. Entre la place de la Fusterie et la rue d’Italie, les vélos sont interdits dans les deux sens. C’est mieux pour eux. C’est bien pour tout le monde, mais la réalité quotidienne, abonnée à l’impunité générale, montre l’exact contraire.