«Convoi pour la liberté» – Les routiers veulent défiler à Berne contre les mesures sanitaires Des convois vont avoir lieu en direction de plusieurs capitales européennes pour soutenir les camionneurs canadiens. La fronde s’organise également en Suisse. Sonia Imseng

Des convois sont prévus en Suisse et en Europe en écho au large mouvement de contestation des camionneurs au Canada (photo d’illustration). AFP

Un «convoi pour la liberté» sera organisé en Suisse et ailleurs en Europe le 7 février prochain. Sur les réseaux sociaux et l’application de messagerie Telegram, les opposants aux mesures sanitaires sont appelés à rejoindre Berne avec leurs camions, leurs voitures, leurs motos, leurs vélos et même leurs tracteurs. Ces actions sont mises en place en signe d’adhésion et de soutien au large mouvement de contestation des camionneurs au Canada.