En route pour l’Euro M21 – Les Rougets à l’Euro pour renverser les chiffres Les jeunes Suisses, dont la sélection a été communiquée lundi matin, auront fort à faire en Slovénie dès le 25 mars. Leurs armes? Du talent, la volonté de poursuivre une belle histoire et, on le devine, un pays derrière eux. Florian Vaney

Andi Zeqiri, Bastien Toma, Jordan Lotomba et leurs camarades s’attaquent à l’Euro. Keystone

Mauro Lustrinelli aurait pu se contenter de parler de la Suisse comme du «petit», de l’outsider, de celui qui n’espère rien d’autre qu’une bonne surprise. Après tout, dans un groupe qui comprend l’Angleterre, le Portugal et la Croatie, tout le monde l’aurait pris au mot sans poser plus de questions. Mais le sélectionneur des M21 a préféré y aller d’une comparaison qui vaut ce qu’elle vaut. Soit présenter le groupe selon sa valeur marchande définie par le site spécialisé Transfermarkt.

Une valeur qui va du simple (la Suisse et ses quelque 50 millions) au… septuple (l’Angleterre et ses 350 millions). Voilà qui pose le cadre de l’Euro espoirs qui débute le 24 mars et qui fera la part belle à un football forcément un peu plus méconnu du grand public.

Derrière les Rougets (qui commenceront leur tournoi le 25 contre l’Angleterre) souffle pourtant fort un engouement populaire que l’on devine, malgré les temps actuels. Une sorte de sympathie innée, portée par des figures appréciées, particulièrement en Suisse romande avec Andi Zeqiri ou Bastien Toma par exemple. Une sympathie qui avait pris une tout autre dimension un soir de novembre 2019, lorsque le voisin français était reparti sèchement battu de la Maladière.

Il faut peut-être y voir une sorte de refuge pour le peuple suisse, souvent frustré par son équipe A lors des grandes compétitions, plus habitué à vibrer au gré des prouesses de sa relève, à l’image de l’épopée fantastique des M17 devenus champions du monde en 2009.

Ce n’est en tout cas pas en mars que les M21 deviendront à leur tour champions d’Europe. Pour l’inédite raison que le tournoi se disputera en deux actes: la phase de groupes du 24 au 31 mars, les quarts, demies et la finale du 31 mai au 6 juin. Revenir «en deuxième semaine» relèverait déjà de l’exploit pour la Nati. Un constat qui a poussé Mauro Lustrinelli à oser: «La Mission 21, ce n’est pas seulement de savoir où on veut aller, mais comment on veut y aller.»

De l’identité, les jeunes Suisses n’en manquent de toute façon pas. Ceux-ci seront renforcés par Jordan Lotomba. L’ancien Lausannois aurait pu être retenu par l’équipe A, mais il a été décidé qu’il se rendrait en Slovénie pour finir ce qui a été commencé. Il est l’un des dix Romands à avoir été appelés. Une raison supplémentaire, au besoin, de s’identifier à cette équipe. Une bande de potes qui se sent le caractère de renverser les chiffres.