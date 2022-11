Violence à l’égard des femmes – «Les rouges putes» brisent le silence sous le nez des Réformateurs Une performance a fait résonner la parole des survivantes de violences domestiques vendredi soir aux Bastions. Aurélie Toninato

Le collectif Les rouges putes, du nom d’un poème de Perrine Le Querrec, a fait entendre le témoignage de victimes de violences sexistes. PIERRE ALBOUY

«J’ai mal dedans. Je n’arrive plus à respirer. Délivrez-moi de moi. Tous ceux qui détournent le regard. Une vie de fugitive. Émiettée. L’isolement absolu, la honte infinie, l’inquiétude constante. Gober du valium. Ma vie entre deux gifles. Comment on fait pour partir quand on ne vaut rien?»