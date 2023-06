Office fédéral des routes – Les Romands touchent des clopinettes pour les crédits routiers Le dernier rapport sur l’octroi des marchés publics montre que les entreprises alémaniques et du Tessin se taillent la part du lion. Arthur Grosjean - Berne

Les entreprises de Suisse romande ne sont pas la première adresse pour l’obtention de la manne annuelle de 2,5 milliards. KEYSTONE

Les Romands sont-ils une nouvelle fois les dindons de la farce fédérale? Après des nouveaux horaires CFF désavantageux et une 6e voie autoroutière entre Genève et Nyon rajoutée à la dernière minute pour faire joli, on peut le penser. Les statistiques 2022 de l’Office fédéral de la route (OFROU), qui viennent d’être dévoilées, montrent en effet que, sur les 2,5 milliards de crédits octroyés, les grands cantons alémaniques et le Tessin se taillent la part du lion.