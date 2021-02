Températures généreuses – Les Romands ont droit à un bain de soleil et de chaleur La météo clémente fait le bonheur des petits et des grands. Ils ont pu retrouver le grand air ce week-end et surtout profiter du soleil à gogo. Sébastien Jubin

À Sion, ce samedi 27 février 2021, la plage des Îles a fait le bonheur des personnes en manque de soleil et de baignade. Yvain Genevay

Le thermomètre nous a fait une fleur cette semaine en Suisse. Ce mois de février 2021 a même flirté avec les records de températures. Selon MétéoSuisse, le soleil a inondé tout le pays et particulièrement les régions du nord des Alpes au-dessus de 1000 mètres. Elles ont connu le quatrième mois de février le plus chaud depuis le début des mesures, en 1864. Ce samedi, c’est le Valais qui a été le plus gâté avec des valeurs au-dessus de 15 degrés. Si le soleil était aussi au rendez-vous dans l’après-midi sur le Plateau, la bise piquait un peu. Reportage entre Sion et l’arc lémanique lors d’une journée où les Romands affichaient un large sourire. Comme une grosse bouffée d’air au milieu de la crise sanitaire et du confinement.