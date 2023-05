Conseil fédéral – Les Romands ne murmurent plus à l’oreille des Alémaniques Keller-Sutter, Amherd et Rösti n’ont plus aucun francophone dans leur garde rapprochée. La situation interpelle, car l’inverse serait impensable. Florent Quiquerez

Karin Keller-Sutter (PLR/SG), Albert Rösti (UDC/BE) et Viola Amherd (Centre/VS) sont les trois seuls conseillers fédéraux alémaniques. KEYSTONE

Lorsque Elisabeth Baume-Schneider a été élue en décembre, tous les médias se sont interrogés sur les conséquences de cette majorité latine au Conseil fédéral. Par contre, le fait que les trois Alémaniques restants n’aient désormais plus aucun Latin dans leur entourage proche n’a fait froncer les sourcils de personne. Et pourtant, c’est bel et bien la situation actuelle.