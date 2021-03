Coronavirus – Les Romands moins prêts à se faire vacciner que les Alémaniques Les Suisses romands sont plus réticents à se faire vacciner que les Alémaniques. Ces derniers sont 43% à vouloir recevoir une injection contre 23% des Romands, selon un sondage.

Selon un sondage, les Suisses romands sont un peu plus réticents à se faire vacciner que les Alémaniques (image d’illustration). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Un tiers des Romands préférerait en outre que ce soit la population active et mobile qui soit vaccinée en premier et que les plus de 65 ans évitent le plus possible les contacts et les transports publics, rapporte le Sonntagsblick en se basant sur un sondage effectué par l’institut Link. Ce concept est moins populaire en Suisse alémanique.

Un Röstigraben se dessine également sur la question du soutien financier. Sept Romands sur dix (71%) estiment que les entreprises et les particuliers touchés par la crise reçoivent une compensation économique «beaucoup trop faible» ou «plutôt faible». En Suisse alémanique, la moitié des personnes interrogées (51%) jugent au contraire que l’aide de l’État est équilibrée voire trop élevée.

La moitié des Alémaniques est «tout à fait» ou «plutôt» favorable à un impôt spécial Covid pour les entreprises qui réalisent des bénéfices particulièrement importants pendant la pandémie. Les Romands y sont un peu moins favorables (42%).

Pour cette enquête représentative réalisée pour le compte du groupe Blick, l’institut Link a interrogé 1000 Suisses.

ATS