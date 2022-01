Diplomatie économique – Les Romands, grands absents des voyages du Conseil fédéral Des documents dévoilent quelles sont les entreprises les plus présentes en voyage officiel. Les représentants romands brillent par leur absence. Jean-Philippe Buchs

La conseillère fédérale Doris Leuthard lors d’un déplacement au Vietnam en 2018, accompagnée de l’ambassadrice suisse Beatrice Maser Mallor. Keystone

«Nous nous levons tôt. Nous nous couchons tard. Chaque jour, les déplacements, les rencontres et les présentations se succèdent à un rythme démentiel. C’est très astreignant.» Jean-Marc Probst sait de quoi il parle. En tant que président de Commerce Suisse, le Vaudois a régulièrement fait partie des délégations économiques qui ont accompagné les conseillers fédéraux lors de leurs déplacements officiels hors des frontières européennes. Il a ainsi voyagé à cinq reprises au cours des dernières années aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie avec Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann.