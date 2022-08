Concerts – Les Rolling Stones bouclent leur tournée européenne à Berlin Les Rolling Stones ont terminé leur tournée «SIXTY» mercredi soir à Berlin, après 14 concerts donnés dans 10 pays européens cet été.

Le groupe, en tournée pour ses 60 ans d’existence, a dédié sa dernière représentation à Charlie Watts, batteur originel décédé l’an passé. AFP

Soixante ans de carrière et toujours autant d’énergie sur scène: les Rolling Stones ont bouclé leur tournée européenne mercredi soir lors d’un dernier concert à Berlin sous forme de show émouvant.

«C’est notre 118e apparition en Allemagne et vous êtes toujours aussi bouillants», a clamé en allemand Mick Jagger aux plus de 22’000 spectateurs de la Waldbühne, pittoresque amphithéâtre en plein air situé dans une forêt à l’ouest de la capitale allemande.

Le groupe britannique légendaire, en tournée européenne pour ses 60 ans d’existence, a dédié sa dernière représentation à Charlie Watts, batteur originel décédé l’an passé, mais dans une joie communicative. «En arrivant hier soir à Berlin, on a bu un coup à sa santé. Après cinq schnaps (eau-de-vie), je parlais parfaitement allemand!», s’est exclamé l’éternel chanteur du groupe de 79 ans.

Mick Jagger, multipliant les déhanchés et sauts de cabris sous les acclamations du public, s’est montré très complice avec ses compères guitaristes Keith Richards, 78 ans, et Ronnie Wood, 75 ans. Durant plus de deux heures sans interruption, les Stones ont ainsi enchaîné leurs titres phares entrecoupés de leurs derniers opus, tels «Living in a Ghost Town» ou «Doom and Gloom».

14 concerts dans 10 pays

Les trois musiciens historiques ont fait durer le plaisir en communiant régulièrement avec le public, notamment sur «Miss You», «You Can’t Always Get What You Want» ou encore un «Midnight Rambler» étalé sur près de 10 minutes. Sans surprise, ce sont les indémodables «Start me Up», «Paint It, Black», «Jumpin Jack Flash» et bien sûr un final en apothéose sous forme de «(I Can’t Get No) Satisfaction» qui ont enflammé les fans de tous âges.

«C’est fou ce qu’ils sont encore capables de faire et l’énergie qu’ils dégagent à leur âge», s’est enthousiasmé auprès de l’AFP Philippe Georgi, Berlinois de 46 ans. À ses côtés, son père Günther, «du même âge que Mick», n’a jamais perdu le sourire de la soirée. «Il y a 30 ans, c’était lui qui m’avait invité pour leur concert à Munich, aujourd’hui c’est moi», a raconté son fils, ému.

À Berlin s’achève donc la tournée dénommée «SIXTY» des «papys du rock» qui ont enchaîné 14 concerts dans 10 pays cet été, passant par Amsterdam, Milan, Bruxelles, Paris ou encore Liverpool, où ils n’avaient plus joué depuis 50 ans.

