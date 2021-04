Nouvel aménagement – Les riverains retrouvent la place des Augustins La place située à Plainpalais fait peau neuve. Si le choix du revêtement en gravier avait questionné, les habitants semblent plutôt ravis. Léa Frischknecht

Avec de nouveaux arbres, des massifs arbustifs et un bassin fontaine, la Ville de Genève souhaite offrir un îlot de fraîcheur au milieu de la circulation. Lucien FORTUNATI Genève, le 23/04/2021 - Réaménagement de la place des Augustins ouverte au public. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI Genève, le 23/04/2021 - Réaménagement de la place des Augustins ouverte au public. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI 1 / 3

Après sept mois de travaux, la place des Augustins a terminé sa mue. Pas d’inauguration en grande pompe mais, vendredi matin, plusieurs badauds avaient fait le déplacement pour la réouverture. Présente également, Frédérique Perler arborait un sourire qu’on devinait radieux malgré son masque. «Je suis enchantée de cette nouvelle configuration et du nombre de personnes qui commencent déjà à s’approprier la place, confie la conseillère administrative responsable du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité. J’étais un peu inquiète à cause des critiques qui avaient été émises au début des travaux.»