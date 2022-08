Depuis la fin de la guerre froide – Les risques nucléaires «plus élevés que jamais», alerte Cassis Le président de la Confédération a appelé à éviter des «catastrophes humanitaires» mardi lors d’une conférence de l’ONU à New York sur les armes nucléaires.

«Nous devons réaffirmer notre objectif: un monde exempt d’armes nucléaires», a affirmé mardi Ignazio Cassis. (Photo d’archives) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les risques nucléaires sont «plus élevés que jamais depuis la fin de la guerre froide», a déclaré le président de la Confédération Ignazio Cassis mardi, au lendemain de l’avertissement d’Antonio Guterres. Il a appelé à un changement «urgent et nécessaire».

«Les paroles doivent être complétées par des faits pour éviter des catastrophes humanitaires», a affirmé le Tessinois lors d’une conférence à New York des 191 pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), dont la Suisse.

Afin d’éviter un tel scénario, les États dotés doivent renoncer à l’accumulation d’armes nucléaires. «Nous devons réaffirmer notre objectif: un monde exempt d’armes nucléaires», a commenté M. Cassis. Et les installations, dont la guerre en Ukraine a révélé la vulnérabilité, doivent être sécurisées en toutes circonstances, y compris pendant les conflits armés, a-t-il insisté.

Les 191 États signataires du TNP se réunissent tous les cinq ans. Dans l’arsenal des puissances nucléaires officielles que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – les cinq puissances ayant le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU – se trouvent encore actuellement près de 13’000 armes nucléaires.

Le traité a été signé en juillet 1968 par les États-Unis, l’Union soviétique de l’époque et la Grande-Bretagne, et ratifié en 1970. Seuls l’Inde, le Pakistan, Israël, le Soudan du Sud et la Corée du Nord ne sont pas membres du traité aujourd’hui. À l’exception du Soudan du Sud, tous ces pays sont également considérés aujourd’hui comme des puissances nucléaires.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.