Portrait – Les retrouvailles des trois de Calvin Trois amis et élèves du Collège ne s’étaient pas revus depuis 70 ans! La «Tribune de Genève» les a réunis. Laurence Bezaguet

La «Tribune de Genève» a réuni les trois amis d’enfance, avec de gauche à droite, Frédéric Rey, José Jaecklé et René Hug. FRANK MENTHA

Ils avaient 12 ou 13 ans quand ils se sont connus en 7e année du Collège Calvin (9e année actuelle). Le Cycle d’orientation n’existait pas à cette époque, pas plus que les classes mixtes. Frédéric Rey, René Hug et José Jaecklé n’ont alors partagé qu’une année scolaire avant de se perdre complètement de vue. Septante ans plus tard, les voilà à nouveau réunis! Mais qu’est-ce qui a permis ces folles retrouvailles? Tout est parti d’une lettre de lecteurs parue dans la «Tribune de Genève» du 28 juillet. Son signataire, Frédéric Rey, y évoquait la richesse multiculturelle genevoise. Un sujet qui attire l’œil de José. Et le tour est joué. «J’ai immédiatement appelé Frédéric, raconte-t-il. Et nous avons décidé de nous revoir tous les trois avec René. Notre relation fut courte, mais intense.»