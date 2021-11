Cyclisme sur piste – Les retraités ont de beaux restes aux 4 Jours de Genève Avant de devenir assistant coach national, le Valaisan Tristan Marguet s’est adjugé la victoire finale devant l’inusable Genevois Loïc Perizzolo. Pascal Bornand

Tristan Marguet et Yoeri Havik ont fait la paire et remporté l’épreuve au finish. lacasephotographie.com

Le Vel’ d’Hiv, son tourniquet vertigineux et sa piste en frêne d’Autriche sur laquelle on ne freine pas, ou alors par accident. Resté longtemps confiné, le vélodrome de la Queue-d’Arve a heureusement retrouvé ses beaux jours et ses folles soirées. Ce week-end, il a renoué avec la tradition et célébré le succès du Suisse Tristan Marguet, associé au champion d’Europe de l’Américaine, le Néerlandais Yoeri Havik. Une belle victoire pour couronner quinze ans de carrière.

En tournée d’adieu, le préretraité valaisan (34 ans) devait à l’origine rouler en compagnie du Genevois Damien Fortis (19 ans). Un duo helvétique pour un passage de témoin symbolique: le vieux briscard qui tire sa révérence et l’espoir qui déboule. Las! Positif au Covid, c’est le cadet qui a dû s’éclipser. «C’est dommage, cela aurait été sympa de faire équipe avec lui, surtout ici, à Genève, où j’ai appris tout jeune l’art de la piste grâce à Jean-Jacques Petitpierre», confiait samedi soir Tristan Marguet.