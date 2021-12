Inégalités de rente en Suisse – Les retraités les plus aisés continuent de s’enrichir Selon une étude, le capital des retraités fortunés continuerait d’augmenter. Dans le même temps, les inégalités dans la vieillesse ne cessent de se creuser. Auriane Page

Passé la barre des 90 ans, la fortune moyenne d’un retraité célibataire s’élève à 600’000 francs, et celle d’un couple à plus d’un million. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christof Schuerpf

Financièrement, ce sont les retraités qui sont de loin le plus à l’aise en Suisse. Les millionnaires sont nombreux et leur fortune ne cesse de grandir. Passé la barre des 90 ans, la fortune moyenne d’un retraité célibataire s’élève à 600’000 francs, et celle d’un couple à plus d’un million.

Des écarts importants

D’après cette étude, le cinquième le plus riche de la population suisse dispose d’une épargne d’un million de francs. A contrario, une personne seule sur cinq a une fortune pratiquement nulle.

Pour cette partie de la population, des dépenses inattendues, comme des frais d’hospitalisation, sont très compliquées à couvrir.

Des aides peu connues

Actuellement, l’État stipule que toute personne à la retraite a le droit de toucher un minimum vital, fixé à 19’610 francs par an pour une personne célibataire et 29’415 francs pour un couple. Si la rente vieillesse n’atteint pas ce minimum vital, des prestations complémentaires (PC) peuvent être demandées.

