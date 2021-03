Fin de carrière des conseillers d’État – Les retraites à vie, c’est fini. Au profit de quoi? Le Grand Conseil adopte un contre-projet à l’initiative des Vert’libéraux limitant les rentes. Les citoyens auront à trancher. Eric Budry

Les conseillers d’État actuels ne sont pas concernés par la fin des retraites à vie. MAGALI GIRARDIN

Obsolète et contraire au droit fédéral, le système genevois accordant une pleine pension à vie aux conseillers d’État et au chancelier d’État après douze ans de fonction – ainsi que par analogie aux magistrats de la Cour des comptes – va laisser place à de nouvelles règles aux conditions moins avantageuses. Jeudi, le Grand Conseil a adopté un contre-projet à l’initiative vert’libérale «Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’État». Les deux seront soumis à la population, le parlement préconisant le non à l’initiative.

Le débat parlementaire ne porte pas sur la question de savoir s’il faut abolir les rentes à vie, mais sur celui du choix d’un système complet, avec affiliation à une caisse de pension, et qui tienne compte des spécificités de la fonction de conseiller d’État (interruption de carrière professionnelle et risque de ne pas être réélu principalement). Du reste, le projet de loi qui a servi de base de travail à la Commission des finances est celui du Conseil d’État lui-même. Information importante, les conseillers d’État en exercice ne seront pas soumis au nouveau régime puisqu’il n’y a pas d’effet rétroactif.