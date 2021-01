Coronavirus – Les retards de vaccination vont coûter cher à la Suisse Vacciner le plus rapidement et le plus possible de personnes est important non seulement d’un point de vue sanitaire, mais aussi économique. Le vaccin fait d’ailleurs moins peur en Suisse.

La Suisse prévoyait de vacciner 1,3 million de personnes d’ici à février mais elle pourrait revoir à la baisse ses plans. AFP

Les retards dans la vaccination contre le Covid-19 coûtent entre 50 et 100 millions de francs de produit intérieur brut (PIB) par jour à la Suisse, affirme la «NZZ am Sonntag», citant une étude. Interrogé par le journal, le professeur d’économie de l’université de Lausanne Marius Brülhart, co-auteur de l’enquête, estime que vacciner le plus rapidement et le plus possible de personnes est important non seulement d’un point de vue sanitaire, mais aussi économique.

Selon la «NZZ am Sonntag», seules 650’000 personnes pourront être vaccinées d’ici à février en Suisse, au lieu des 1,3 million prévu. Ce nombre, que le Conseil fédéral a dû réviser en raison des baisses des livraisons de vaccins par rapport aux quantités commandées, figure dans le plan vaccination de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), selon le journal.

Le vaccin gagne en popularité

Le nombre de Suisses voulant se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 atteint un nouveau record, selon le «SonntagsBlick», qui se réfère à une enquête de l’université de Zurich. 55% des personnes interrogées au cours de la troisième semaine de janvier ont répondu qu’elles allaient très probablement ou probablement se faire vacciner. À la mi-décembre, cette proportion n’était que de 41%. Mais 28% des sondés ne voulaient toujours pas recevoir les injections contre le Covid-19 en janvier. Une personne sur six se dit encore indécise.

Tests de masse en vue

Treize cantons envisagent de procéder à des tests de masse contre le nouveau coronavirus, suite à la décision du Conseil fédéral de financer les dépistages, relate le «SonntagsBlick». Les Grisons vont ainsi lancer la plus grande opération de tests de Suisse, en pratiquant des dépistages de Covid-19 réguliers dans les maisons de retraite, les écoles et les entreprises.

«Nous planifions une action similaire», déclare dans le journal un porte-parole du canton de Zurich. Les autorités zurichoises travaillent actuellement à la mise en œuvre du plan. L’Argovie veut également procéder à des tests de masse dès que possible. Un groupe de travail planche sur le sujet à Appenzell Rhodes-Extérieures.

ATS