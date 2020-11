Genève – Les restaurants rouvriront le 10 décembre Les cantons romands se sont concertés. Une limite de quatre personnes maximum par table sera imposée. Lorraine Fasler

Les clients auront l’obligation de consommer assis et de fournir leurs coordonnées. Laurent Guiraud (Archives du café-restaurant Le Remor)

Après l’annonce de la réouverture des commerces par le Conseil d’Etat, place aux restaurants. «Dans une volonté d’harmonisation et de clarté, au vu de l'amélioration de la situation sanitaire en Romandie, les gouvernements des cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève et Jura ont décidé ensemble la réouverture des restaurants dès jeudi 10 décembre», annonce un communiqué du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

Quatre personnes par table

Quatre personnes maximum seront admises par table et les restaurants devront fermer entre 23h et 6h. Les clients auront l’obligation de consommer assis et de fournir leurs coordonnées.

«La distance physique, se laver les mains et le port du masque lorsqu’on n’est pas assis demeurent naturellement des consignes à respecter également. Un suivi cantonal sera assuré quant au monitorage de l’effet éventuel de la réouverture de restaurants sur la pandémie. Cela signifie que cette décision peut être révoquée si la situation sanitaire l’exige», précise le communiqué.

Revivez la conférence de presse du Conseil d’Etat genevois