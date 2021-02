Assouplissement pour les travailleurs – Les restaurants pourront se transformer en cantines à midi L’OFSP assouplit les règles pour les travailleurs en extérieur. Les restaurants auront le droit d’ouvrir leurs portes à midi, uniquement pour certains corps de métier. Lucie Monnat

Les ouvriers pourront bénéficier d’un repas chaud à midi. Vanessa Cardoso

Après la déprime des restaurateurs suite aux annonces de mercredi du Conseil fédéral, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vient enfin de faire une fleur aux ouvriers et aux travailleurs en extérieur: les restaurants pourront rouvrir le midi pour servir un repas chaud à certains corps de métiers. L’Office a communiqué ce jeudi aux cantons les conditions permettant d’autoriser des restaurants à ouvrir pour ces travailleurs.

Les restaurateurs pourront donc ouvrir leurs portes de 11 h à 14 h durant la semaine, pour accueillir uniquement les professionnels appartenant à des corps de métiers définis par la liste de l’OFSP: «Seuls les professionnels du secteur agricole et de la construction, les artisans et les employés des services de montage y ont accès», précise l’Office dans un communiqué. Le système fonctionnera au moyen d’une «guest-list»: les employeurs devront inscrire leurs employés au préalable. «Le port du masque est obligatoire dans les locaux, hormis à table. Les règles de distance doivent être respectées, et les coordonnées de toutes les personnes doivent être enregistrées.»