Coronavirus en Suisse – Les restaurants pourraient rouvrir le 22 mars, sous conditions Le Conseil fédéral a annoncé vendredi un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie, tout en incitant à la prudence. Il prendra sa décision concernant les terrasses des restaurants lors de sa séance du 19 mars.

La situation épidémiologique actuelle est «très fragile» et l’évolution de l’épidémie peu claire, a indiqué vendredi Alain Berset. Keystone/Anthony Anex

Les restaurants pourraient rouvrir leurs terrasses à partir du 22 mars, pour autant que la situation sanitaire le permette. Le Conseil fédéral a annoncé vendredi un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, tout en incitant à la prudence.

Le projet mis en consultation auprès des cantons devrait également permettre d’assister à nouveau à des événements sportifs ou culturels et de participer à des manifestations publiques. La limitation des réunions privées pourrait être assouplie. Le Conseil fédéral avertit toutefois qu’il n’est pas certain si et quand ces mesures pourront être mises en oeuvre.

La situation épidémiologique actuelle est «très fragile». Depuis quelques jours, le nombre d’infections est reparti à la hausse, comme dans les pays voisins. «Nous devons nous attendre à une troisième vague», a averti devant la presse le ministre de la santé Alain Berset, sans pouvoir dire quelle en sera la violence.

Prochaines étapes

Malgré cette incertitude, le Conseil fédéral a déterminé vendredi les prochaines étapes du déconfinement. Une décision sera prise vendredi prochain.

Port du masque et distanciation resteront de mise. «C’est la première fois dans l’histoire de cette pandémie qu’on rouvre des activités alors que les chiffres augmentent», a relevé Alain Berset. Les cantons ne pourront pas décider d’assouplissements supplémentaires.

Évoquant l’impatience de la population, le président de la Confédération a de son côté souligné que «l’évolution de la situation exige une politique des petits pas».

«L’esprit critique doit pouvoir s’exprimer librement, mais il doit rester aussi constructif s’il veut contribuer à pouvoir trouver les bonnes solutions», a-t-il ajouté. Les vaccins et les tests sont nos meilleurs espoirs pour une sortie de crise aussi rapide que possible.

Manger sur une terrasse

Ce projet prévoit que les restaurants et les bars puissent rouvrir leurs terrasses, avec obligation de consommer assis et une limitation à quatre personnes par table. Les restaurateurs devront recueillir les données de tous leurs clients.

Pas question en revanche d’autoriser l’accès à l’intérieur d’un restaurant uniquement aux personnes vaccinées ou immunisées, a répondu Alain Berset à un journaliste.

Les lieux de loisirs et de divertissement devraient aussi pouvoir rouvrir. L’ensemble des zoos et des jardins botaniques devraient être accessibles. Les espaces intérieurs des piscines et des centres de bien-être resteront fermés, tout comme les discothèques et boîtes de nuit.

Réunions privées élargies

Cette deuxième phase devrait aussi permettre d’assister à nouveau à des événements sportifs ou culturels. Le public sera limité à 150 personnes au maximum pour des événements à l’extérieur, comme des matches ou des concerts. La limite est fixée à 50 personnes pour des représentations à l’intérieur comme le cinéma, le théâtre ou les concerts.

Pour les petits locaux, il ne faudra pas dépasser un tiers de la capacité de la salle. Les consommations seront interdites et les entractes à éviter.

Les réunions privées à domicile pourront passer à 10 personnes au maximum contre 5 actuellement. Cela ne signifie toutefois pas «qu’il faut se réunir tous les soirs à dix», a averti Alain Berset. Le Conseil fédéral recommande de limiter ces réunions aux personnes d’un nombre limité de ménages.

Chanter à l’extérieur

En extérieur, les réunions privées restent limitées à 15 personnes. La même limite vaut pour les activités sportives des adultes amateurs, qui pourront reprendre. Port du masque et distance devront être respectés à l’intérieur, tandis que le respect d’une des deux règles suffit à l’extérieur.

Des exceptions sont toutefois permises pour les activités où le port du masque est impossible, comme le chant dans une chorale ou les activités d’endurance dans les fitness. Mais Alain Berset recommande d’aller les pratiquer à l’extérieur, si possible. Idem pour les sports de contact, qui restent interdits à l’intérieur. Les compétitions restent interdites dans tous les sports.

L’enseignement en présentiel dans les universités et les hautes écoles devrait à nouveau être possible, mais de manière limitée. Un maximum de 15 personnes pourra se rendre en classe. Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs que les examens de maturité et de fin d’apprentissage se déroulent, dans la mesure du possible, comme à l’ordinaire.

Le télétravail reste en revanche obligatoire.

ATS