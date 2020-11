Fermeture des établissements publics – Les restaurants ont moins de stocks à jeter qu’au printemps Une fondation propose de reprendre les surplus. Des patrons vendent à l’emporter ou ont évité de faire des réserves. Aurélie Toninato

Prudents, les restaurateurs se sont mieux préparés à la fermeture forcée. (Image d’illustration) Laurent Guiraud

«Nous lançons un appel à tous les restaurateurs genevois: ne jetez pas vos stocks, contactez-nous et nous nous organiserons pour les distribuer aux plus démunis!» Cet appel posté sur les réseaux sociaux émane de la Fondazione Mater, organe à but non lucratif basé à Genève. Celle-ci offre notamment des repas cuisinés par des chefs bénévoles, et aux ingrédients en partie financés par un mécène, à des lieux accueillant les personnes précarisées. La fermeture forcée des établissements ayant été annoncée dimanche pour le lendemain à 19 h, on pouvait s’attendre à ce que des restaurateurs se retrouvent avec des stocks sur les bras. Pourtant, Walter el Nagar, chef et fondateur de Mater, ne croule pas sous les demandes de récolte.