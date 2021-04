Annonces du Conseil fédéral – Pas de nouveaux assouplissements prévus avant fin mai Le Conseil fédéral a présenté mercredi les trois phases prévues pour gérer la pandémie. Des nouveaux assouplissements ne devraient pas avoir lieu avant le 26 mai.

Il faudra continuer à se contenter des terrasses au moins jusqu’à fin mai avant de pouvoir retourner à l’intérieur des restaurants en Suisse (photo d’archives). Keystone/Ti-Press

Il faudra patienter au moins jusqu’à fin mai avant de nouveaux assouplissements. Le Conseil fédéral veut attendre que toutes les personnes à risque soient vaccinées pour assouplir encore les mesures contre le coronavirus. Son plan d’action se fera en trois étapes.

La durée de chacune de ces phases dépendra de l’évolution de la campagne de vaccination. Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins les fermetures et les restrictions seront nécessaires, a expliqué mercredi le ministre de la Santé Alain Berset devant les médias.

Le rapport «coût/bénéfice» de la vaccination est «extrêmement positif pour toutes les classes d’âge», a-t-il averti. «C’est un acte de solidarité» pour sa famille ou les personnes vulnérables qui seront ainsi moins confrontées au virus. L’objectif reste d’éviter de surcharger les hôpitaux.

Le Conseil fédéral propose un modèle en trois phases sur lequel les cantons sont appelés à se prononcer. Mais il a aussi défini des valeurs indicatives pour serrer une nouvelle fois la vis si nécessaire. La situation épidémiologique est fragile et les effets des ouvertures de lundi ne sont pas encore connus, a encore précisé Alain Berset.

La première phase, soit la phase de protection, se poursuivra donc au moins jusqu’au 26 mai. C’est le délai estimé pour que 75% des personnes à risque particulier aient été vaccinées. Le gouvernement fera le point le 12 mai. Si l’évolution est favorable, il mettra en consultation auprès des cantons la levée de certaines mesures.

Fin du télétravail

La réouverture des espaces intérieurs des restaurants pourrait être à l’ordre du jour, tout comme le retour de l’enseignement en présentiel dans les universités et les hautes écoles ainsi que la fin de l’obligation du télétravail. Les entreprises et les centres de formation concernés seront toutefois invités à réaliser des tests régulièrement.

Durant cette phase de stabilisation, tous les adultes qui le souhaitent – 60% selon certaines estimations – pourront être vaccinés. La Confédération s’attend à ce que ceux-ci aient reçu au moins une première dose de vaccin à fin juin et que la deuxième dose leur ait été administrée à fin juillet au plus tard.

À condition cependant que l’approvisionnement ne connaisse pas de faille et que la campagne vaccination se déroule comme prévu. Partant de là, toujours au cours de cette phase de stabilisation, le gouvernement estime que d’autres assouplissements seront possibles dès que 40 à 50% de la population aura été vaccinée.

Les grandes manifestations sportives ou culturelles, les bars et les discothèques, où les risques de transmission sont particulièrement élevés, pourraient être progressivement ouverts sous condition. Seules les personnes vaccinées, testées ou guéries seraient admises.

Le certificat Covid-19, en cours d’élaboration, devrait être opérationnel durant le mois de juin, selon le ministre. La question du soutien aux manifestations en cas de nouvelle annulation n’est quant à elle pas encore réglée au sein du Conseil fédéral.

Normalisation dès août

La phase de normalisation commencera en août lorsque tous les adultes qui le souhaitent auront été vaccinés. Les mesures sociales et économiques ne se justifieront plus, a relevé Alain Berset. Les restrictions d’accès ou la limitation du nombre de personnes seront progressivement levées.

Le Conseil fédéral s’en tiendra à cette stratégie même si la propension de la population à se faire vacciner reste faible. Le virus continuera à circuler et à long terme les personnes non vaccinées et non guéries s’infecteront. Plus leur nombre sera élevé, plus les flambées seront possibles, prévient-il.

Si, malgré tout, l’épidémie se renforce, certaines mesures – port du masque, plans de protection, distanciation et limitation des capacités – pourraient être réintroduites. Toutefois, elles ne concerneraient que les personnes n’ayant pas de certificat Covid-19.

ATS

