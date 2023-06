Formation – Les réseaux alumni, un double pari gagnant Les associations d’alumni sont considérées comme de véritables moteurs au sein des centres de formation. Des structures qui s’avèrent aussi bénéfiques pour l’établissement que pour ses étudiants. Tiffany Terreaux

L’association des alumni de l’EHL organise plus de 300 événements par an aux quatre coins de la planète. ANTHONY DEMIERRE/WWW.EMPLOIPHOTOS.CH

Fini l’époque où, diplôme en poche, les étudiants brûlaient leurs cahiers à défaut de l’établissement dans lequel ils avaient tant sué. Institutions et anciens élèves ont compris leurs intérêts communs à garder le lien. En témoigne la multiplication des associations d’alumni et stratégies d’engagement des écoles pour maintenir le lien. Ces alumni deviennent des mentors qui inspirent les générations suivantes quand l’établissement soigne sa notoriété et propose un réseau qui accroît sa désirabilité.