Classique – Les rescapés des Masters sur les ondes Les concerts thématiques imaginés par les étudiants de la HEMU sont maintenus sur Espace 2. Sans public. Matthieu Chenal

Tjasha Gafner a choisi des pages de Mozart et Haydn pour piano et les a arrangées pour harpe seule. Akvilė Šileikaitė

Dans cette longue traversée du désert des concerts interdits que subissent les musiciens, celle des étudiants est encore plus cruelle puisqu’elle les prive d’une expérience essentielle à leur future carrière. Et en tant que non-professionnels, les apprentis musiciens subissent des restrictions de travailler en groupe encore plus sévères que leurs aînés. Heureusement, la série des «Masters sur les ondes», diffusée toute cette semaine sur Espace 2, du 8 au 12 février dès 18 h, a pu résister au naufrage. La radio sauve ainsi une dizaine de propositions originales, entièrement conçues et réalisées pour l’antenne par les étudiants.

Sarah Velasco propose avec Guillaume Geny un intéressant vagabondage pour violon et guitare. DR

«Comme chaque année, les étudiants en master ont pu postuler en présentant un projet et ceux qui ont été retenus ont livré leur dossier à la radio.» Marie-Noëlle Epars, coordinatrice des «Masters sur les ondes» à la HEMU

«Comme chaque année, les étudiants en master ont pu postuler en présentant un projet et ceux qui ont été retenus par la direction ont livré leur dossier à la radio, explique Marie-Noëlle Epars, responsable de l’organisation des «Masters sur les ondes» à la HEMU. La différence est que les concerts sont sans public et les musiciens masqués.» Une dérogation au masque a pu cependant être obtenue pour les chanteurs, s’ils chantent seuls avec un accompagnateur. «Pour les jeunes chanteurs qui n’ont pas encore la technique, le masque peut être délicat», confirme Brigitte Balleys, professeure de chant à la HEMU.

María Alejandra Jiménez souhaite se spécialiser en musique contemporaine. DR

Radiophonique et radiogénique

Certaines formations en duo sont tout à fait standard, mais avec des programmes vraiment inédits. D’autres sortent des sentiers battus, comme cet arrangement de «Shéhérazade» de Rimski-Korsakov pour quintette à vent et conteur, ou ce programme pour violon et guitare proposé par Sarah Velasco. La violoniste vénézuélienne María Alejandra Jiménez fera lecture d’un poème de sa plume entre des pages de Bach et Berio. «Le répertoire classique pour harpe seule est très exigu», constate la Lausannoise Tjasha Gafner. Qu’à cela ne tienne; elle a transcrit elle-même des pièces pour piano de Mozart et Haydn.