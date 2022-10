Décision du Conseil fédéral – Les rentiers toucheront 30 à 60 francs de plus par mois Le gouvernement a relevé ce mercredi les rentes AVS et AI de 2,5%. Les bénéficiaires toucheront entre 1225 et 2450 francs par mois en 2023. DÉVELOPPEMENT SUIT

Les rentiers toucheront 30 à 60 francs de plus par mois en 2023, soit entre 1225 et 2450 francs. Le Conseil fédéral a relevé mercredi de 2,5% les rentes AVS et AI.

Développement suit.

ATS

