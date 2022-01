Où se faire vacciner ? – Les règles pour le tourisme vaccinal? Un foutoir fédéral Officiellement, il devrait être possible d’obtenir sa 3e dose dans un autre canton que le sien. Mais en pratique, c’est beaucoup plus compliqué. Florent Quiquerez

À Berne, la demande est forte pour obtenir sa troisième dose. Il faut compter un mois de délai. keystone-sda.ch

Tout commence par un SMS m’indiquant que je suis éligible pour une troisième dose. Mais à Berne, où je vis, aucune disponibilité avant fin janvier. J’apprends alors que le booster peine à séduire à Neuchâtel. Je tente le coup, mais impossible de m’inscrire en ligne. Pas plus de chances dans le Jura, si je n’y réside pas. Et pourtant je connais des personnes qui ont eu leur vaccin dans un autre canton que le leur. Je décide alors d’en savoir plus sur le tourisme vaccinal.