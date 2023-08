Versoix – Les Régates, nouveau rendez-vous gourmand en terrasse sur le quai La Maison Cartier, reprise par Priscillia Provost, s’est transformée en restaurant bistronomique de qualité grâce au talent du chef Emmanuel Colier. Alain Giroud

La patronne Priscillia Provost et du chef de cuisine Emmanuel Colier du restaurant les Régates LUCIEN FORTUNATI

Au bout du quai de Versoix (côté Lausanne), la Maison Cartier, chocolatier de talent, proposait dans sa salle-véranda et sur sa belle terrasse des pâtisseries et de la petite restauration. Ce temps est révolu, car l’établissement a été repris par Priscillia Provost qui a transformé le lieu en table bistronomique. Une excellente idée, car l’emplacement est magique. Cette charmante restauratrice, qui vit ici sa première expérience, a engagé comme chef de cuisine Emmanuel Colier. Un professionnel aux multiples expériences qui fut, entre autres, chef de la Brasserie du Lausanne Palace sous la direction d’Edgard Bovier. Il propose à Versoix une cuisine plutôt classique aux accents souvent originaux. Il travaille surtout des produits de belle qualité et assure des assaisonnements sans complexe, à l’ancienne, ce qui est un compliment. Entendez qu’on ne secoue pas sans cesse la salière!