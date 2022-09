Lac Léman – Les recherches d’un hélicoptère au large de Lutry n’ont pas repris Les autorités affirment qu’aucun élément ne permet d’assurer qu’un appareil s’est bel et bien écrasé dans le lac dimanche soir.

Cette photo prise vers 21h30 par un témoin dans les vignes en dessus de Lutry montre différentes embarcations engagées dans les recherches. DR

Les recherches d’un éventuel hélicoptère qui se serait abîmé dans le Léman au large de Lutry n’ont pas repris ce lundi matin. Aucun indice n’appuie les témoignages de personnes qui ont déclaré avoir vu un tel appareil disparaître dans le lac.

«Les opérations sont arrêtées depuis dimanche soir», a indiqué à Keystone-ATS Florence Frei, chargée de communication à la police cantonale vaudoise. «Aucun élément ne permet pour l’instant de dire qu’un hélicoptère s’est effectivement écrasé dans le Léman», a-t-elle ajouté. «Ni traces, ni pièces, ni liquides. Si de nouveaux éléments apparaissent, nous reprendrons les recherches.»

Un important dispositif a été déployé après qu’un «groupe de témoins» considérés comme «crédibles» a alerté la police, dimanche vers 19h30. Le lieu où ces personnes se trouvaient n’est pas précisé.

«Tout est possible»

Leurs yeux leur ont-elles joué des tours? Est-ce un drone ou un hélicoptère télécommandé qui se serait en fait crashé? «Tout est possible», répond Florence Frei.

Les recherches ont été arrêtées peu avant 23h. Plusieurs bateaux et hélicoptères ont été engagés. Des aéroports et aérodromes ont aussi été contactés et aucun hélicoptère n’a été annoncé manquant. Le contrôleur aérien Skyguide n’a rien signalé non plus. Sur le site spécialisé «flightradar24», aucun mouvement d’hélicoptère survolant le Léman dimanche en début de soirée n’était visible.

ATS

